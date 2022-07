Esse final de semana aconteceu a comemoração dos 66 anos do Distrito do JK.Começou na sexta (15), com apresentações de dança e da fanfara do colégio estadual Arthur Ribeiro Magalhães e shows com Paylista Júnior, Dj Rodrigo Solto e banda Strada Sertaneja.No sábado (16), aconteceu a cavalgada, futebol amistoso e show de Rebeca, Felipe Guilherme e Bia Fonseca.No domingo (17), foi o encerramento da festa com show de Miltinho e Lindomar.A comemoração foi organizada pela Prefeitura de Formosa.