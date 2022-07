O evento reuniu lideranças de Formosa e de outros municípios do Nordeste Goiano, como os vereadores Rafael Santos, Arione, Antonio Peru, Pastor Juarez e Carlinho do America de Campos Belos. Representando Planaltina de Goiás, o Presidente da Câmara de Vereadores, Salvador, e o vereador Carlinhos Imperador. Além de diversas lideranças políticas de Monte Alegre.

A Presidente da Câmara de Formosa, vereadora Roberta Brito do PP, reforçou seu apoio a pré-candidatura de Carol Marques assim como a vereadora Cátia Rodrigues e vereadores Eliton de Paiva (COM), Filipe Vilarins, Indio de Assis, Joelson Trovão, Luziano Martins, Marquim Araujo, Miro Bike, Mundim, Shinayder e Subtenente Clésio.





O pré-candidato ao Governo de Goiás, Ronaldo Caiado, também teve seu apoio exibido nos telões da cerimônia.





Carol Marques, José Nelto e Alexandre Baldy, os três do Partido Progressistas, são figuras políticas de destaque que possuem um grande histórico de trabalho pela cidade de Formosa com muitos recursos destinados, obras, projetos e ações desenvolvidas nesta região.





Diante do salão do CTG lotado de convidados, Carol Marques contou sua história de vida e trajetória política. Sua experiência à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, os projetos e ações desenvolvidos para promover cidadania e dignidade aos formosenses.









Carol agradeceu a participação da população "Que festa linda! Gratidão a Deus pela presença de cada um que veio manifestar seu carinho no lançamento da minha pré-candidatura como Deputada Estadual. Estamos iniciando, juntos, uma nova etapa de transformação na vida de todos os goianos", disse.





"Eu defendo a liderança feminina na construção de um país melhor. E caminhando com Gustavo Marques, em seus mandatos como vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade de Formosa, pude observar o potencial de Formosa e de várias cidades do Nordeste Goiano. Eu vi de perto as necessidades dos municípios. Por isso, quero servir nossa cidade e abençoar a vida das pessoas com meu trabalho. Estou preparada para representar todos os goianos na Assembleia Legislativa", afirmou Carol.