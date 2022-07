A Prefeitura de Formosa divulgou nesta segunda-feira (18), novas informações sobre a vacinação contra a covid-19.AtençãoA partir do dia 21/07 (quinta-feira) NÃO teremos mais vacinação no Drive-thru!Nos dias 21 e 22/07 teremos vacinação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica.A partir do dia 25/07 a vacinação adulto e infantil será feita nos seguintes locais:USF FormosinhaUSF Vila CarolinaUSF CalifórniaHorário 8h às 16h, enquanto durarem os estoques!A 4ª DOSE de REFORÇO da vacina COVID-19 está disponível para:Pessoas de 35 anos acima (após 4 meses da primeira dose de reforço) - terceira doseIMUNOSSUPRIMIDOS (após 4 meses da da primeira dose de reforço) - terceira doseTrabalhadores da Saúde após 4 meses da primeira dose de reforço (terceira dose)18 anos acima (JANSSEN) após 4 meses da primeira dose de reforço (segunda dose)(Por enquanto, apenas as pessoas de 35 anos ou mais, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde podem tomar a 4ª dose de reforço da vacina Covid-19.)