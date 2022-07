A secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com a Gerência Estadual da Criança e do Adolescente, presidiram dois dias intensos de capacitação focada na atuação dos Conselheiros Tutelares. O curso discutiu as situações cotidianas desse órgão, refletindo a prática e alinhando-se sobre as situações contidas nas leis e normas que fundamentam os direitos das crianças e dos adolescentes.Além dos conselheiros tutelares, membros da Rede de Proteção também estiveram presentes.“Viabilizar uma educação permanente de qualidade aos atores da Rede, garante mais proteção social ao cidadão formosense”, diz a Prefeitura de Formosa.