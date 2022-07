DATAS

“Festa gigante na cidade – preparem-se!”, diz a Prefeitura de Formosa.A maior festa de Formosa voltará a mostrar a grandiosidade pela qual se tornou famosa.A 70ª edição da Expoagro será a celebração do retorno do crescimento econômico, a superação do medo, da crise e das limitações impostas nos últimos anos pela pandemia.A festa trará alegria e movimentação econômica ao Município, com muitas pessoas vindo de Brasília e outras cidades, beneficiando nosso setor hoteleiro, turístico, serviços e comércio em geral.Contando com um investimento e planejamento de excelência, comemoraremos os 179 anos de Formosa com o reavivamento em grande estilo uma de nossas principais Tradições, um evento que sempre foi aguardado todos os anos pelos formosenses.A festa terá exposições, eventos e shows gratuitos, além das barraquinhas com delícias gastronômicas regionais – e claro, muita gente animada e bonita!Convidamos todos que amam Formosa a participar dessa festa que é genuinamente nossa! Traga sua família, convide seus amigos da cidade e também de outras cidades! Vamos mostrar a Brasília e ao Estado de Goiás o que é a alegria e a hospitalidade do Formosense!A 70ª Expoagro de Formosa ocorrerá nos dias entre 29 de julho até 01 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuária de Formosa.ENTRADA GRATUITA PARA TODOS OS SHOWS!Em breve será divulgado os shows de abertura com os cantores regionais!