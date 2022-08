O Centro de Reabilitação, que fica na saída para Planaltina-GO, terá a obra concluída com recursos do Município.O espaço é para atender os cidadãos formosenses que precisam de serviço ortopédico, recuperação fisioterapêutica e semelhantes.“É uma alegria saber quantos de nossos cidadãos serão atendidos em suas necessidades! Estamos lutando para que todos tenham melhor qualidade de vida”, diz o prefeito Gustavo MarquesVejam no vídeo como está ficando a obra