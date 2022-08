Reprodução/Facebook: Lucas Vergilio

A candidata a deputada estadual Delegada Fernanda lançou seu comitê político ao lado do deputado federal Lucas Vergílio nesta segunda-feira (29).No mesmo evento Fernanda lançou seu comitê, sua campanha e realizou adesivaço nos carros e motos. O evento iniciou por volta das 13h, na Avenida Tancredo Neves.O deputado federal Lucas Vergílio esteve no evento “Estamos juntos, minha amiga Delegada Fernanda. Temos o compromisso com a honestidade e transparência na política. Conto com vocês pra continuar fazendo o melhor para nosso estado”, disse.