A Policlínica Regional de Formosa é referência para 15 municípios goianos, com abrangência às regiões do entorno Sul e Norte do Distrito Federal. Agora os moradores não precisarão mais se deslocar a Goiânia para obter os medicamentos do Componente Especializado distribuídos pela Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac).A partir de segunda-feira (17), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) oferecerá esse serviço pela Policlínica Regional de Formosa, localizada na saída para Planaltina (GO).A equipe que irá compor a policlínica para a dispensação dos medicamentos de componentes estratégicos passaram por treinamento na CEMAC.“O paciente que tiver diagnóstico com alguma doença elencada dos componentes especializados, vai abrir o processo na policlínica e lá mesmo vai buscar o medicamento”, explica o diretor-geral da Cemac Juarez Barbosa, Roney Pinto, que ainda esclarece que o tempo para receber o produto será de cinco dias úteis, a partir do momento em que o paciente abre o processo.A Cemac distribui 148 tipos de medicamentos da lista de Componente Especializado, em 237 apresentações farmacêuticas para o tratamento de 102 tipos de doenças.Confira a lista dos medicamentos de componente especializado: CLIQUE AQUI