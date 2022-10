Lista de serviços logo abaixo das fotos





O evento de lançamento aconteceu na manhã desta terça-feira (18).A iniciativa da Prefeitura aproxima os moradores dos serviços essenciais. O “Prefeitura mais perto de você” é uma atividade que oferece vários serviços públicos de forma itinerante para a população. O objetivo é implantar e oferecer diversos serviços públicos em bairros com maior vulnerabilidade social. A edição deste mês reforça a importância do Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama.