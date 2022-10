A cidade de Formosa vai receber no próximo domingo (16), na Lagoa Feia, às 8h, a Copa Centro-oeste de Canoagem – Etapa Formosa.O município de Formosa tem investido na atividade do ecoturismo com instrumento de proteção ambiental.Nos últimos 30 dias a cidade já recebeu a Fórmula 200, o Campeonato Goiano de Motocross e agora a Copa Centro-oeste de Canoagem.