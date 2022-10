O projeto foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho com o objetivo de oferecer suporte para melhorar a autoestima e a qualidade de vida das mulheres nesse momento delicado da vida.Trata-se de um projeto com rodas de conversa, encontros e ações de escuta e acolhimento de mulheres que lutam pela vida e sofrem com o câncer de mama.O atendimento especializado reforça a autoconfiança e debate a rotina das mulheres.Aconteceu durante os dias 18, 19 e 20 de outubro a 3ª edição do Prefeitura mais Perto de Você - Especial Vamos de Rosa. Foram ofertados diversos serviços essenciais gratuitos para os moradores. O projeto tem o objetivo de facilitar o acesso aos serviços públicos, uma ação de grande importância para a garantia dos direitos dos cidadãos.