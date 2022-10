O mês das crianças está chegando e com ele a 2ª edição do Operação Criança Feliz!Doe brinquedos novos e usados, com solidariedade vamos levar alegria e esperança para mais crianças!O ponto de arrecadação é na Secretaria de Desenvolvimento Social. Os brinquedos podem ser doados até o dia 10 de outubro de 2022.