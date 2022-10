A Câmara de Formosa colaborou novamente para a efetivação e fortalecimento da democracia brasileira, por meio da realização de solenidade de abertura da correição extraordinária do Ministério Público em Formosa.A solenidade aconteceu sob a responsabilidade da Corregedoria Geral do Ministério Público de Goiás.O Coordenador-Geral do MPGO, Paulo Sérgio Prata Rezende; o Coordenador das Promotorias de Formosa-GO, João Paulo Cândido dos Santos Oliveira, acompanhado dos demais promotores e autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.A Presidenta da Casa de Leis de Formosa, a Vereadora Roberta Brito, em nome da Mesa Diretora e dos demais Vereadores elogiou “Felicito por essa valiosa iniciativa do MP, oportunizando para que todos anunciassem as sugestões e contribuições, sobretudo hoje em que a nossa Constituição Federal (CF-88) completa 34 anos”, disse.