Clique para baixar a lista DATA 27/09/22

Lista do cadastro de vagas dos Centros Municipais de Educação. Responsáveis pelas crianças com marcação e nome em negrito devem encaminhar-se à Secretaria Municipal de Educação para pegar o encaminhamento para matrícula. Não esquecer de levar o Comprovante do Cadastro.Foram realizadas conferências de informações e de interesse no cadastro por meio telefônico, todos que atenderam e confirmaram as informações permanecem na Relação Classificatória. Novos contatos foram realizados, em mais tentativas. Os que não foram possível o contato, estão inativos por estarem incomunicáveis e poderão retornar na próxima publicação por meio de uma solicitação dos responsáveis.