A parceria da Prefeitura de Formosa e o Governo do Estado estão recapeando várias avenidas da cidade.O prefeito Gustavo Marques foi na Avenida Circular, próximo ao Cemitério, verificar o andamento do recapeamento.“Estamos aqui na Avenida Circular, localizada atrás do cemitério Central, de olho no recapeamento CBUQ, uma parceria da Prefeitura Municipal de Formosa com o Governo do Estado de Goiás. O nosso trabalho não para e o meu compromisso é continuar levando benefícios para toda a população. Agradeço o Governador Ronaldo Caiado , por mais uma vez beneficiar Formosa. Trabalhamos por vocês!”, disse Gustavo.