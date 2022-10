Os investigados, e alvos das buscas, são as empresas DINÂMICA SERVIÇOS LTDA, IDEAL CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA, 3 MARIAS SERVIÇOS E FACILIDADES e NAAMA GONÇALVES RIBEIRO EIRELI assim como os empresários GLEICE GONÇALVES VITOR RODRIGUES, GEOVANNA VITOR RODRIGUES, CARLOS DA SILVA RODRIGUES, GUSTAVO TADEU ALVES PINHEIRO FERREIRA, HELANY NANCY FONSECA FERREIRA e NAAMA GONÇALVES RIBEIRO, e também o ex-presidente da Câmara no período investigado e atual vereador, ACINEMAR GONÇALVES DA COSTA, vulgo “NEMA”.



As apurações desenvolvidas pela 3ª Promotoria de Justiça identificaram que os empresários e empresas se uniram com o propósito de fraudar licitação voltada para a contratação de serviço de limpeza do prédio da Câmara de Vereadores no ano de 2021 e seus respectivos aditivos.



O esquema se verificou através da cobertura fraudulenta de propostas fictícias de sorte a beneficiar a empresa DINÂMICA SERVIÇOS LTDA, de propriedade de amigo do vereador “NEMA”, e registrada em nome de “laranjas”.



O procedimento investigativo do MP teve início após a descoberta no celular do vereador ACINEMAR GONÇALVES COSTA, que foi apreendido durante a operação GESTAS, de troca de mensagens entre ele e o atual Secretário de Estado de Goiás ERNESTO GUIMARÃES ROLLER, por meio da qual o expresidente da Câmara solicitou a intervenção do Secretário junto ao egrégio TCM-GO a fim de que a empresa investigada DINÂMICA SERVIÇOS LTDA continuasse a ser beneficiada.



O Ministério Público desencadeou na manhã de hoje (11/10/2022) a operação denominada “FAXINA GERAL”, cujo objetivo foi cumprir 15 (quinze) mandados de busca e apreensão em face de investigados de desvios de recursos públicos que ocorreram em Formosa no ano passado (2021) mediante fraude a licitações na contratação de empresa para realizar o serviço de limpeza do prédio da Câmara de Vereadores do município.Procurado pelo O Popular o secretário Ernesto Roller revelou que sequer olhou o arquivo "Não olhei nada, agora que prestei atenção nos dados", disse. O espaço permanece aberto para os investigados.