A obra do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Setor Nordeste foi retomada. O empreendimento é uma parceria da Prefeitura de Formosa e do Ministério do Esporte.Em nota a Prefeitura destaca “Estamos acompanhando de perto a execução da obra do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no Setor Nordeste. O empreendimento é resultado do convênio entre a prefeitura de Formosa e o Ministério do Esporte”, disse.