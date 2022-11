A Prefeitura de Formosa por meio da secretaria de Desenvolvimento Social abriu na noite desta segunda-feira (21), a programação do evento “Pelo fim da violência doméstica”.A solenidade de abertura aconteceu na Fundação Museu Couros e contou com a primeira-dama Carol Marques; da presidente da Câmara, Roberta Brito; dos vereadores Cátia Rodrigues e Marquim Goulart e do professor Maurício Figueiredo.Nos próximos dias continuam a programação de conscientização.21.11 - Abertura dos 16 dias de Ativismo (Museu Couros às 19h)22.11 - Inauguração da Sala de Acolhimento (IML)25.11 - Aula de Defesa Pessoal para Mulheres (MQV)29.11 a 01.12 - Cursos FINATEC para mulheres do PAIF06.12 - Roda de Conversa - Presídio Feminino07.12 - Encerramento dos 16 dias de Ativismo (Auditório Prefeitura)