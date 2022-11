Os produtores rurais podem regularizar a situação do cadastro de sua propriedade junto ao Incra.Aos interessados em emissão e atualização do Certificado de cadastro de Imóvel rural - CCIR devem podem procurar a Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Formosa.Maiores informações no telefone (61) 39811186 ou no e-mail agriculturafamiliarformosa@gmail.com