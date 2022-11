A Prefeitura de Formosa por meio do decreto 2.787/2022 definiu o horário de expediente dos órgãos da administração pública nos dias de jogo da Copa do Mundo de Futebol.Nos dias que os jogos acontecem às 13h, a Prefeitura vai funcionar em horário corrido pela manhã até às 11h.Em dias com jogos às 16h o expediente será corrido até às 13h.Os serviços essenciais seguem em horário normal.A campanha da Prefeitura “Todos juntos pelo Hexa – Bora Brasil” promove a torcida pelo Brasil na Copa do Mundo que acontece no Qatar.Confira o horário dos jogos: