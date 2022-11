A Prefeitura de Formosa estima que mais de 5 mil crianças participaram da 2ª edição do ‘Nosso Parquinho’ na Praça Rui Barbosa.Durante os dias 9, 10 e 11 de novembro a Praça da Prefeitura recebeu diversos brinquedos infláveis que garantiram a diversão da criançada.Foram várias atrações de danças, teatro, circo e pinturas. O palco montado no coreto promoveu os artistas locais.A grande novidade da edição deste ano foi o trenzinho da alegria. As filas sempre estavam cheias. A carreta passava pelos principais pontos da cidade. Os personagens de quadrinhos posaram para as fotos e arrancaram os sorrisos das crianças.O evento foi promovido pela Prefeitura de Formosa.