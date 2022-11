Confira as informações:

A Prefeitura de Formosa informa que a vacina da COVID-19 está disponível para bebês de 6 meses e crianças de até 2 anos 11 meses e 29 dias com comorbidades.A vacinação com a baby pfizer iniciou dia 23/11 (quarta-feira) no Núcleo de Vigilância Epidemiológica.Está aberto o cadastro para a xepinha. Crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses e 29 dias sem comorbidades se cadastram e podem receber o imunizante. O cadastro acontece no Núcleo de Vigilância Epidemiológica.