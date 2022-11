A Prefeitura de Formosa realizou a entrega de maquinários e equipamentos na manhã desta sexta-feira (25). Os beneficiários foram os cooperados da COOPLACEL.Os maquinários e equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do erário municipal. “Com o crescimento da produção agrícola no município é do interesse do poder público atender as necessidades dos nossos produtores rurais”, disse a Prefeitura.Foram entregues para COOPLACEL 1 trator, 1 carreta graneleira, 1 grade de aradura e 1 grade niveladora.