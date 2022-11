Gustavo garantiu o apoio da Prefeitura de Formosa “Olá, mães que utilizam o serviço da creche. Vim imediatamente ao local, e estou aqui com a equipe da prefeitura, que agiu de prontidão e já está realizando todos os reparos necessários. Também iremos modificar o tipo de telhado, para que isso não ocorra mais. Contem sempre com meu total apoio”, disse.

Na noite de sábado (26), após fortes chuvas e ventos, o telhado da cozinha da creche Ana Ribeiro de Freitas, no Parque Lago, desabou. Nenhuma pessoa se feriu.A Prefeitura de Formosa agiu com prontidão e iniciou o trabalho de reparo. O tipo do telhado será modificado para que a situação não ocorra mais.O prefeito Gustavo Marques e a secretária de Educação, Sizélia Abreu, foram ao local e garantiram a reparação.