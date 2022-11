A Prefeitura de Formosa por meio do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento realiza na próxima quinta-feira (30) palestra sobre a conscientização à AIDS.O evento contará com a presença dos alunos da Universidade de Rio Verde - UNIRV.Data: Quinta-feira (01/12)Hora: às 13hLocal: no Auditório da Prefeitura