No Brasil, o Dezembro Vermelho é uma campanha de conscientização para o tratamento precoce da Aids e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é o 1º de dezembro.

Para iniciar esse mês tão importante, a Secretaria de Saúde por meio do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) realizou um evento no auditório da prefeitura com palestra em parceria com as alunas de medicina da UNIRV e testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C.