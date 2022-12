A Prefeitura de Formosa divulgou que a vacina contra a COVID-19 está disponível para todas as crianças de 6 meses e crianças de até 2 anos 11 meses e 29 dias.A campanha inicia nesta terça-feira (6) no Núcleo de Vigilância Epidemiológica. A aplicação será da Baby Pfizer, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.A criança deve estar na presença do responsável. Os documentos necessários são documento pessoal com foto do responsável, certidão da criança, CPF ou cartão do SUS da criança.Confira as informações: