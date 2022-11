A iniciativa da Prefeitura de Formosa em conscientizar os moradores contra o Aedes Aegypti tomou as ruas da cidade.Nesta manhã (8) foi realizada a caminhada “Todos contra a dengue”. Agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, Bombeiros, alunos das escolas municipal e estadual, poder público e voluntários participaram.O objetivo é mobilizar a comunidade a tomar ações preventivas contra a dengue, com cartazes e folhetos, os participantes levaram informações sobre os cuidados que cada um precisa tomar para evitar a proliferação de focos do Aedes aegypti.