A Prefeitura de Formosa divulgou na manhã desta segunda-feira (16), o resultado final da pré-matrícula das unidades de ensino municipais.Os pais ou responsáveis devem lembrar de efetivar a matrícula presencialmente na unidade escolar.Se o nome do aluno não estiver na lista, procure a Secretaria de Educação.Confira a lista no site da Prefeitura:Após clicar no link deve selecionar a turma que se candidatou.