Estão abertas as inscrições para o maior Programa Universitário de Goiás e você, estudante que reside no Estado e está com o CadÚnico atualizado, pode participar do processo seletivo.O Programa Universitário do Bem (ProBem) representa a oportunidade de acesso a milhares de jovens, em situação de vulnerabilidade social, a bolsas de estudos integrais e parciais para a primeira graduação em Instituições de Ensino Superior privadas ou públicas não gratuitas localizadas no Estado de Goiás.As bolsas parciais correspondem a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade limitados a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Já as integrais correspondem a 100% (cem por cento) do valor da mensalidade limitados a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores, R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para parciais e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para integrais, pois os valores das mensalidades são superiores aos dos outros cursos.As inscrições podem ser feitas de hoje até 29/01. Acesse o site www.ovg.org.br/probem , leia o edital e se inscreva.