O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Formosa faz convite para todos participarem da primeira blitz educativa do Janeiro Branco.A iniciativa do órgão ligado a Prefeitura de Formosa é reforçar atenção especial à saúde mental.O evento acontece na sexta-feira (27) das 13h às 17h. A realização é da Prefeitura de Formosa e conta com apoio da Lamurgem, Caps, SMT e PM.