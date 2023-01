Em dezembro, a Subseção Judiciária de Formosa recebeu o Selo Estratégia em Ação/2021, entregue pelo Diretor da Secretaria Administrativa - Secad, Rogério Magno da Costa ao Juiz Federal Eduardo Luiz Rocha Cubas diretor da Subseção Judiciária.O selo da categoria Diamante, demonstra o empenho e o compromisso de magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço da localidade.“O Selo foi instituído, através da Portaria Presi 348/2016 , com o intuito de promover o reconhecimento do cumprimento de metas estratégicas processuais às unidades judiciárias da Justiça Federal de primeiro grau da 1ª Região – Seções Judiciárias, Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais”, diz a nota.A Seção Judiciária de Goiás foi premiada com 19 selos, sendo 09 na categoria Diamante, 03 na categoria Ouro, 01 na categoria prata e 06 na bronze.A relação completa dos premiados da Justiça Federal da 1ª Região está na Decisão Presi 84/2022 , publicada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Com informações da Seção de Comunicação Social do TRF1.