Iniciou neste sábado (4), as inscrições para selecionar professores substitutos do IFG Câmpus Formosa.A seleção será para as áreas de Ciência da Computação/ Metodologia e Técnicas da Computação e Arquitetura e Urbanismo. Está sendo disponibilizada uma vaga para cada área, para atuar com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 e é acrescida de Retribuição por Titulação, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.Após o preenchimento do Formulário de Inscrição na página http://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto , o candidato deverá efetuar o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 40,00, até 23 de fevereiro. O envio da documentação exigida deverá ser feito na página de Concursos do IFG, até 23 de fevereiro.O edital é o: Processo Seletivo Professor Substituto - Áreas: Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação/Metologia e Técnicas da Computação - Edital 03/2023 - Câmpus Formosa.O processo seletivo será feito em duas etapas: Análise de Títulos, realizada com a documentação enviada, e Desempenho Didático com Arguição. Para a segunda etapa, o candidato terá que elaborar uma aula sobre tema definido e sorteado pelo IFG (sorteio de ponto), de acordo com o conteúdo específico da área. O sorteio de ponto será feito no dia 2 de março, por meio de plataforma virtual de conferência, com link a ser divulgado previamente na página de concursos, no site do IFG.A aula poderá ter duração de até 30 minutos e será direcionada ao público de nível médio e/ou superior. A Banca terá 20 minutos para fazer a arguição, logo após a aula. O candidato deverá estar no local na data e horário da prova de desempenho didático com, no mínimo, 10 minutos de antecedência, portando seu documento de identificação com foto.Com informações da Assessoria de Comunicação - IFG