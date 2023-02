Presidente Roberta Brito

No final de janeiro, a Presidência da Câmara Municipal de Formosa publicou Ato do Presidente com a definição dos nomes dos componentes de cada Comissão Permanente em 2023. No total, o Poder Legislativo possui 14 grupos temáticos que possuem várias atribuições, entre elas a produção de pareceres em torno dos projetos de lei que são discutidos e votados na Casa. Os nomes foram definidos pelos próprios vereadores e vereadoras em reunião realizada no começo deste ano para composição das comissões.Confira abaixo o nome de cada comissão, suas principais funções de acordo com o Regimento Interno da Câmara de Formosa e seus membros:Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo: tem como principais funções a apreciação de proposições de aspectos relativos à agricultura, pecuária, pesca, cooperativismo, abastecimento, terras públicas e assuntos fundiários, e demais matérias referentes ao setor primário de nossa economia.Presidente Com de PaivaMembro Simone RibeiroMembro Luziano MartinsComissão de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável: opina sobre aspectos atinentes à agricultura familiar e desenvolvimento sustentável; assuntos relacionados com o Empreendimento Familiar Rural, com a finalidade de beneficiamento, processamento e comercialização de produtos agropecuários, ou ainda para prestação de serviços de turismo rural; cooperativas ou Associações de agricultores familiares; entre outros assuntos correlatos.Presidente Joelson TrovãoMembro NemaMembro Professor ShinayderComissão de Cultura, Direitos Humanos, Minoria e Legislação Participativa: emite pareceres nos projetos de sua competência, atinentes à cultura e arte, direitos humanos e cidadania e legislação participativa; recebe, analisa e encaminha projetos e sugestões para órgãos competentes e dá providências, propõe projetos de Lei, convoca entidades e autoridades públicas que atuem na área de abrangência da Comissão.Presidente Ciê do SacolãoMembro Professora NilzaMembro Valdson JoséComissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres: propõe projetos para a efetivação do direito à segurança, inclusive a psicológica, e que visem evitar, portanto, qualquer tipo de violência à mulher no município de Formosa-GO; colabora com entidades locais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais que atuem na defesa da mulher; incentiva a promoção de eventos educativos, científicos, artísticos que se destinem à divulgação dos direitos e da proteção da mulher; repudia ações discriminatórias que traduzam ofensa, humilhação, preconceito, bem como qualquer tipo de violência física e/ou psicológica à mulher; entre outros assuntos correlatos.Presidente Roberta BritoMembro Cátia RodriguesMembro Simone RibeiroComissão de Educação: emite parecer sobre os processos atinentes à educação e ensino.Presidente Valdson JoséMembro Com de PaivaMembro NemaComissão de Esporte e Lazer: opina sobre serviços, equipamentos e programas esportivos, recreativos e de lazer; assuntos relacionados com a interação de entidades ligadas ao esporte e lazer; política de desporto na esfera pública municipal; todas as proposições relacionadas direta ou indiretamente com o esporte e lazer.Presidente Professor ShinayderMembro Roberta BritoMembro Filipe VilarinsComissão de Finanças e Orçamento: emite parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e especialmente sobre proposta Orçamentária (plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual); os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, relativos às contas do Prefeito e da Mesa da Câmara; proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimos públicos e as que direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito público; entre outros assuntos correlatos.