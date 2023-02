Acontece durante toda esta sexta-feira (3), mais uma edição do Prefeitura mais perto de você – Edição Emprego, Trabalho e Renda.O evento é uma iniciativa que aproxima as pessoas dos serviços que são essenciais e que oferece uma série de serviços públicos de forma itinerante para a população formosense. “A Edição Emprego, Trabalho e Renda é uma oportunidade ímpar de levar vagas de emprego para pessoas em vulnerabilidade social e tantas outras que só precisam de um apoio para reestruturação econômica familiar nesse momento”, diz a Prefeitura.São oportunidades de Emprego da Boa Safra; Exames de vista - Cartão Sauvi Saúde Óticas Glasses;As oportunidades de emprego da Parceria do SINE com empresas privadas somam 1 mil vagas.Financiamentos Goiás mais crédito e Goiás mais Fomento.No CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) adolescentes e jovens de 14 a 24 anos que estão em busca do primeiro emprego vão ter apresentações com as oportunidades de estágio no município.1. Secretaria de Assuntos Econômicos trouxe: Sebrae com orientações sobre MEl- Microempreendedor individual - apoio para as pequenas empresas do bairro. Goiás mais crédito e Goiás Fomento - financiamentos a partir de 5.000 reais para pessoas físicas e jurídicas. Atendimento do PROCON. Os empreendedores terão consultoria e apoio com Microempreendedor Individual (MEI), oferecida pelo Sebrae.2. Secretaria de Desenvolvimento Social trouxe a Estação Informativa do Social: Atendimentos do CRAS para cadastro de beneficios da OVG Atualização de cadastro para o "Auxilio Brasil" Inscrições para cursos do Espaço Gerações em parceria com SENAR: panificação rural, produção de doces artesanais cultivo e processamento de pimentas, aplicação de tecidos defumados, entre outros Informações de todos os equipamentos com os serviços oferecidos pelo social.3. Secretaria de Saúde trouxe: Exames do CTA e consultas médicas. Orientação Odontológica e Nutricional Atendimento psicológico. Vacinação: COVID adulto e infantil.4. Assessoria Jurídica trouxe: Assessoria juridica gratuita para o cidadão: Pedido, Oferta Revisão e Exoneração de Alimentos; Execução de Alimentos Regulamentação e Modificação de Guarda de Menores; Regulamentação de Visitas - Regime de Convivência; Investigação de Paternidade; Negativa de Paternidade; Divórcio consensual ou litigioso sem bens a partilhar; Reconhecimento e Dissolução de União Estável; Retificação de Registro Civil; Interdicão e Curatela5. Secretaria de Meio Ambiente vai realizar: Doação de mudas e distribuição de materiais sobre educação ambiental.6. Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar: Divulgação dos atrativos turisticos e culturais de Formosa7. Ouvidoria: Tirar dúvidas; ouvir sugestões; protocolar demandas bairro,8. Secretaria de Agricultura: Palestras e orientações aos produtores rurais; Politicas públicas (PNAE, PAS); CCIR; CAF; Titula Brasil (Regularização Fundiária); Sala da Cidadania (INCRA); Calcário no Solo (frete); OCS (Certificação Orgânica); Crédito Instalação; Mapeamento Áreas de Cultivo; SIM (Serviço de Inspeção Municipal); Cessão por Comodato de máquinas, implementos e equipamentos.9. Projeto "Uma Formosa mais inclusiva": Trabalho de mapeamento e identificação das Pessoas que possuam deficiência para promover acesso a diversos benefícios e assegurar a garantia dos seus direitos Exemplos de serviços: BPC, CadUnico, inclusão nas atividades do SCFV, projetos da Casa de Direitos (na Secretaria de Desenvolvimento Social); e outros Serviços intersetoriais como oportunidades de emprego do SINE, direcionamento à rede de ensino, assessoria jurídica, caso necessário.As atividades iniciaram às 8h e seguem até às 17h.