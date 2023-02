A Prefeitura de Formosa vai realizar mais uma edição do Prefeitura mais perto de você. Os moradores terão acesso a diversos serviços de emprego, trabalho e renda.A edição vai oportunizar 1 mil vagas de emprego do Sine em parceria com empresas privadas.O evento inicia às 8h desta sexta-feira (3) e se encerra às 17h na Quadra Coberta da Avenida Santos Dumont, Jardim Califórnia.Serão muitos serviços oferecidos pela Prefeitura de Formosa.Confira: