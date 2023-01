A Prefeitura de Formosa tem intensificado as operações de limpezas no município.Nesta segunda-feira (30) na madrugada realizou a lavagem de toda extensão da Feira Livre com caminhão pipa.No bairro Parque Lago foram recolhidos entulhos e lixos que estavam espalhados na rua.Os cemitérios municipais estão recebendo mutirão de limpeza com poda da grama e remoção de lixo.