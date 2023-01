Quem realizar a inscrição poderá enviar o seu projeto e pleitear o incentivo estadual.



A Secretaria de Turismo e Cultura está tirando as dúvidas no telefone (61) 3981-1234

O Governo do Estado de Goiás está liberando R$ 20 milhões para o Programa Goyazes 2023.Agentes culturais e/ou artistas: devem inscrevar no Mapa Goiano através do site mapagoiano.cultura.go.gov.br