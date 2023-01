A reorganização estava sendo solicitada pela população pela confusão e falta de mobilidade no local.





Bancas foram sendo montadas em locais não autorizados.





A iniciativa busca garantir mais organização na Feira.

A Prefeitura de Formosa intensificou a limpeza da Feira Livre.Nesta segunda-feira (30), às 4h da manhã, iniciou limpeza geral no local.Os órgãos da Prefeitura envolvidos na operação solicitaram ainda no domingo (29), a retirada de todas as barracas e bancas.