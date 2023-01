A Prefeitura de Formosa e parceiros promoveram nesta sexta-feira (27), a ação Janeiro Branco foi para abordar e orientar sobre a importância do cuidado com a saúde mental como forma de prevenção da saúde como um todo.O evento contou com apoio da Prefeitura de Formosa, Lamurgem-UNIRV, Caps e SMT.A Praça Rui Barbosa por ficar no centro administrativo da cidade e onde passam muitas pessoas foi o local escolhido para a orientação.Fotos: Instagram/Prefeitura de Formosa