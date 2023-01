O Espaço Gerações está disponível nos bairros: Jardim Oliveira, Setor Sul, Parque Lago e Vila Verde.São desenvolvidas atividades funcionais, zumba, violão, flauta, balé, teatro, judô, ritmos, oficina criativa, oficina da memória e artesanato.As inscrições para o Espaços Gerações são feitas diretamente no CRAS-Sede na Secretaria de Desenvolvimento Social. Endereço: Praça do Mercado, n° 460, Centro.Os cursos estão disponíveis de acordo com a quantidade de vagas.Documentos necessários para inscrições: Documentos pessoais (CPF e RG), Comprovante de residência e número do NIS.Caso não tenha o NIS, a equipe do CRAS encaminha para ser feito o cadastro.Telefones: (61) 3981-1107 / (61) 998237775(Whatsapp)