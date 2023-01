O Goiás +300 é uma iniciativa conjunta do IHGG, da Sociedade Goiana de História e Agricultura (SGHA) e do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis Para os Povos do Cerrado (ICEBE).





"Toda a população está convidada", diz em nota a Prefeitura de Formosa.

No próximo dia 27 de janeiro, às 14h30, no auditório do Câmpus Nordeste da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Formosa, acontecerá o lançamento regional do Goiás +300, organizado pelo Câmpus Nordeste em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), o Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis Para os Povos do Cerrado (ICEBE) e a Sociedade Goiana de História e Agricultura (SGHA).