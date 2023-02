“Hoje foi dia de conferir as novas instalações do Lar Azul e a parceria com a Academia da Saúde”, diz a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.O Lar Azul é um espaço voltado para acolher e gerar desenvolvimento das habilidades de pessoas com espectro autista de nossa cidade.A Prefeitura Municipal de Formosa apoiou a reforma do Lar Azul para que os serviços ofertados cheguem a quem realmente precisa.As famílias formosenses com pessoas autistas poderão contar com atendimento psicopedagógico, psicológico, terapêutico, neurológico, pediátrico e clínico geral.Uma parceria muito importante para a comunidade autista de Formosa.