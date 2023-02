O município de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura realizou a assinatura do Termo de Cooperação para o desenvolvimento do turismo, com o objetivo de possibilitar a participação conjunta no mercado turístico local e apoio na divulgação do destino e parceria em rotas e produtos turísticos.O termo de cooperação técnica foi entre Distrito Federal e Secretaria de Turismo e Cultura de Formosa.A secretária de Turismo e Cultura, Pâmella Miranda, assinou o termo com o representante do Governo do Distrito Federal.