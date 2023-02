O “É o Bicho – Bazar” acontece no domingo, 5 de março. Os organizadores pontuam “Tá na moda ser solidário. Não fique de fora do maior bazar da causa animal de Formosa e região”, diz.O local vai contar com comida, amizade e solidariedade. Estão sendo vendidos tickets da galinhada nos pontos oficiais: pizzonistore; triunfocrossfit; consulvet e vandus.O evento acontece na Triunfo Cross Fit, local coberto, conta com estacionamento e pets serão bem-vindos.Embaixadores, lojistas e população doaram peças do seu guarda-roupa para o bazar. “Cada uma com seu estilo próprio, mas o principal sabe que fazer o bem transforma”, diz a iniciativa.As peças serão vendidas de R$9,00 a R$99,00. Toda a venda será revertida para os projetos do Amigo Cão FSA, Afap Formosa e Balaio de gatos FSA.