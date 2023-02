A Prefeitura de Formosa por meio da secretaria de Educação realizou nesta manhã desta quarta-feira (15), a entrega de kits escolares para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais. Estes kits foram enviados pelo Governo do Estado de Goiás, em parceria com o Programa Alfa Mais Goiás em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada.Tem como essência garantir e fortalecer a colaboração entre Estado e Municípios de modo a contribuir para o processo de alfabetização de todas as crianças do território goiano, assegurando o desenvolvimento de competências e habilidades que garantam a aprendizagem significativa, consequentemente, a melhoria dos índices de alfabetização.