Formosa será o cenário da 3ª Etapa e Super Final do Circuito Centro-Oeste de Parapente (Cico 2025), e também será o local da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente na Categoria Sport, começando a partir desta quarta-feira (18/06). As competições ocorrerão até domingo (22/06), coincidindo com o feriado de Corpus Christi.

Pilotos de diversas partes do Brasil se reunirão na cidade. Os organizadores ressaltam as condições ideais do Vale do Paranã, que é denominado por eles como o “Havaí Brasileiro do Voo Livre”.

Um dos propósitos do evento é classificar os pilotos da Federação Goiana de Parapente, que é formada por clubes de Goiás, do Distrito Federal, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, para sua participação no Campeonato Brasileiro de Parapente.

A programação em Formosa também inclui a presença de pilotos de todo o país, devido às favoráveis condições de voo. O circuito atrai competidores de nações como Chile, Alemanha, Polônia, França e Colômbia.

Circuito Centro-Oeste de Parapente 2025

Aproximadamente 150 pilotos de vários estados estão inscritos na última etapa do Cico 2025, que atinge sua quarta edição como uma das principais competições de voo livre do Brasil. Com o patrocínio do Governo de Goiás, através da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), e o apoio da Prefeitura de Formosa, o evento, que já aconteceu em Jandaia e Jaraguá, também recebe apoio institucional da Confederação Brasileira, da Federação Goiana de Voo Livre e da Federação Aeronáutica Internacional.

Formosa

Localizada a cerca de 80 km de Brasília e a 280 de Goiânia, Formosa possui importantes pontos turísticos, como o Salto do Itiquira e o Buraco das Araras. O evento oferece diversas opções de entretenimento para visitantes e moradores, incluindo uma praça de alimentação com Festival Gastronômico, além de shows gratuitos com Thiago Eudes & Strada Sertaneja, Inópia, Sevilha, Rock In Road & Jefferson Lima e Sambakaso, entre outros artistas, bandas e duplas locais.