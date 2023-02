O Espaço Gerações do Parque Lago realizou durante três dias o Curso de Cuidados com a População Idosa em parceria com o SENAR.Uma importante oportunidade para aprender sobre as questões que envolvem o envelhecimento e as maneiras corretas de promover o bem-estar dos idosos.O Espaço Gerações do Parque Lago é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Formosa."Os cursos ofertados pelo SENAR no Espaço Gerações são destinados às famílias do Serviço de Convivência, para saber mais procure a Secretaria de Desenvolvimento Social", diz a Prefeitura de Formosa.