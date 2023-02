Os adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo de Formosa - CASE receberam na quarta-feira (8), os certificados de conclusão do curso de Mecânica de Motos ofertados através do Ministério Público do Trabalho e do SENAI.Parcerias como esta garantem a qualificação profissional dos socioeducandos, facilitando assim a reinserção no meio social. Esta iniciativa traz de volta uma nova perspectiva de vida e de futuro aos adolescentes.“Gostaria de agradecer ao José Carlos, coordenador geral do CASE e aos parceiros Dr. Alpiniano, promotor chefe do MPT e a diretora do SENAI, Misclay Marjorie, por promoverem o protagonismo dos nossos adolescentes!”, diz a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.