A Prefeitura de Formosa através da Secretaria de Saúde tem intensificado as ações contra os focos do mosquito Aedes Aegypti. Aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), o pedágio educativo Dengue Mata na Saída Sul.A Prefeitura de Formosa está executando diversas ações em várias frentes, para combater o contágio da dengue, zika e chikungunya. Os agentes de saúde estão visitando casas, terrenos e logradouros públicos para eliminar focos do mosquito transmissor dessas doenças.Também está sendo realizada a destruição de panfletos ilustrados, com instruções detalhadas e simples, para as pessoas compreenderem como podem fazer sua parte nessa luta.Em eventos promovidos pela instituição agentes comunitários têm reforçado o manejo contra o inseto.No telefone (61) 3982-1163 os moradores podem realizar denúncia da proliferação do Aedes Aegypti e obter maiores informações sobre o combate.DENGUE MATA!E ninguém pode ficar de braços cruzados para o Aedes Aegypti. Você sabe o que fazer! AGORA É AGIR!Não deixe água paradaElimine os entulhosLimpe as calhasTampe a caixa d’águaDENUNCIE OS FOCOS DE MOSQUITO: (61) 3982 – 1163